Мурад Мусаев: «Краснодар» — клуб, который дорожит своим стилем

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своих тренировочных методах, а также высказался о стиле игры «быков».

«Я предпочитаю проводить больше времени на поле. Если есть возможность, я всегда заменю кросс или работу на песке игровыми сериями, чтобы мы становились лучше именно в плане комбинационной игры. Всё моё внимание направлено туда, но тренажёрный зал обязательно. Без силы невозможно в современном футболе. Как можно раньше мы хотим начать скоростно‑силовую работу: работа в малых группах, три на три, рывково‑тормозные действия, переключения.

«Краснодар» — тот клуб, который дорожит своим стилем. Есть определённое видение, что 4–3–3 — это игра от себя, мало подстроек под соперника. У нас есть футбол, мы играем в него. Этим сейчас и занимаемся на тренировках, кардинальных изменений нет. Хотим добавить в быстроте принятия решений, чтобы футбол стал более вертикальным. Работаем над переходными фазами. Конечно, это много работы с мячом.

Стиль у каждой команды свой, это зависит от исполнителей, которые у нас есть. Схема и принципы чуть меняются в зависимости от набора игроков. Сейчас у нас подобралась достаточно хорошая группа атакующих исполнителей. Мы понимаем, где можем стать лучше», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в клуб.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).