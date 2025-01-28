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Экс-тренер Сильянова: если бы «Зенит» взял Сашу летом, их результаты были бы лучше

Экс-тренер Сильянова: если бы «Зенит» взял Сашу летом, их результаты были бы лучше
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Бывший тренер защитника «Локомотива» Александра Сильянова Александр Селиванов прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту железнодорожников. Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«Всё зависит от предложений, которые поступят. Здорово, что в «Локомотиве» сейчас играют русские футболисты. Они фактически составляют костяк команды и борются за лидирующие позиции. Возможный переход может устроить как клуб, так и самого Александра. Но не у каждого получается зацепиться в «Зените». Это в какой-то степени новый вызов. Попробовать играть с сильными футболистами будет интересно каждому игроку.

Я верю в Сашу. Считаю, что ему по силам зацепиться за стартовый состав в «Зените». Саша бы потянул конкуренцию в Питере. У них бы был результат лучше, если бы взяли Сашу летом. Но не мне критиковать клуб. Многое будет зависеть от позиции «Локомотива» — будет ли им выгоден этот переход», — сказал Селиванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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