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Виталий Денисов: Хусанов — первый узбекский футболист в истории АПЛ, это топ!

Виталий Денисов: Хусанов — первый узбекский футболист в истории АПЛ, это топ!
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о переходе своего соотечественника Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Манчестер Сити».

«Футбол в стране судят по сборной. Кубок Азии получился успешным. Плюс футболисты, выступающие за границей — это тоже своего рода критерий и реклама. Вот есть человек в ЦСКА, «Роме», сейчас — в «Ман Сити». Хусанов — первый узбекский игрок в истории АПЛ. Это в любом случае топ. Дай бог, чтобы он заиграл в Англии и получал постоянную игровую практику. Посмотрим, может, и Аббос уедет куда-то в ближайшее время. Это привлекает внимание, и я надеюсь, что сейчас к узбекским футболистам его будет больше. Но всегда можно что-то улучшить в плане развития футбола в стране. Надеюсь, что всё это только поспособствует», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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