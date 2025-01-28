Виталий Денисов: кто вам сказал, что Узбекистан — нефутбольная страна?

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о футболе в своей стране. Он не считает, что Узбекистан — нефутбольное государство.

— Хусанов — большой знак для игроков из не самых футбольных стран?

— Кто вам сказал, что Узбекистан — нефутбольная страна? Я с вами полностью не согласен, Узбекистан — футбольная страна! Взять хотя бы «Пахтакор» с его футбольной историей, «Бунёдкор», в котором главным тренером был Сколари и Ривалдо успел поиграть. Тут я не согласен с вами (улыбается)!

— Но не так много футболистов из этих стран уезжают в топ-лиги.

— Да, но Узбекистан — это Азия. Если бы мы в своё время вышли на чемпионат мира, обратили бы на себя ещё больше внимания. Произойди это хотя бы раз, автоматически появляется уже другой статус. К сожалению, при мне сборная Узбекистана не смогла пробиться на ЧМ, но надеюсь, что в ближайшем будущем это изменится. Этого ждут и хотят все, очень много разговоров об этом. Недавно впервые за всю историю вышли на Олимпийские игры и вписали свои имена. Нужно двигаться дальше и не останавливаться на этом, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.