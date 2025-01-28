Сергей Юран заявил, что приоритетом для него является работа в клубе РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран заявил, что хотел бы вернуться к работе в клубе Российской Премьер-Лиги. Специалист подчеркнул, что готов возглавить команду, которая испытывает трудности по ходу текущего сезона.

«Не каждый тренер примет команду, находящуюся в зоне вылета, не готовя её. Я команду принял («Химки». — Прим. «Чемпионата») и сохранил в РПЛ. Мне эти моменты знакомы, а другие могут побояться. Если предложение будет из РПЛ, то готов возглавить команду», — приводит слова Юрана ТАСС.

За свою тренерскую карьеру Сергей Юран тренировал подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», армянскую «Мику», азербайджанский «Симург», казахстанский «Локомотив» и «Пари НН». Нижегородцев Юран покинул в апреле 2024 года. С тех пор российский специалист остаётся без работы.