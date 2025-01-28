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Стало известно, от какой суммы отказался Неймар при разрыве контракта с «Аль-Хилялем»

Стало известно, от какой суммы отказался Неймар при разрыве контракта с «Аль-Хилялем»
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Бразильский нападающий Неймар отказался от положенных ему € 40 млн за разрыв контракта с саудовским клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает известный британский журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

По информации источника, в данный момент Неймар направляется в Бразилию, где вскоре должен подписать контракт с «Сантосом». Отмечалось, что нападающий подпишет пятимесячное соглашение с бразильским клубом с возможностью продления до чемпионата мира 2026 года.

В текущем сезоне Неймар провёл два матча за «Аль-Хиляль» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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