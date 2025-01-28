Виталий Денисов: после победы ЦСКА в Кубке УЕФА соседи кричали: «Бери медаль, выходи!»

Бывший защитник ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов поделился воспоминаниями о праздновании еврокубкового успеха.

«В моём районе жило очень много болельщиков ЦСКА, и они меня тогда вытащили на улицу в 8-10 утра. Кричали: «Бери медаль, выходи!» А что было в центре Москвы… Люди гуляли и праздновали. В тот момент, кажется, не было разделения на болельщиков «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и других — все болели за победу. Я тоже всегда переживал за российские команды в еврокубках, кто бы это ни был», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.