Флик заявил, что Гави попросил выпустить на поле в матче с «Валенсией» Торре, а не себя

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал, что полузащитник команды Гави попросил его выпустить на поле в концовке матча 21-го тура Примеры с «Валенсией» не себя, а 21-летнего хавбека Пабло Торре.
«Больше всего меня впечатлил разговор с Гави. Я хотел выпустить его на последние 15 минут, а он сказал мне выпустить Торре. Это невероятно, просто здорово. Фантастика, для тренера это невероятно. Я люблю Гави. Мне нравится такое отношение. Он хочет играть в каждой игре, и говорить так в этой ситуации — это топ», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
Напомним, матч между «Валенсией» и «Барселоной» состоялся 27 января. Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 7:1. После 21 сыгранного матча «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков.
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