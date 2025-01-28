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Агент Сильянова заявил, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному переходу

Агент Сильянова заявил, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному переходу
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Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, заявил, что «Зенит» контактировал с железнодорожниками по возможному переходу футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-зелёные хотят получить € 10 млн за трансфер.

«Понятно, что у «Зенита» возник форс-мажор из-за травмы Караваева. Они активнее стали искать игрока на эту позицию. Знаю, что «Зенит» контактировал с руководством «Локомотива». Пока никакой конкретики точно нет. Но с представителями игрока с берегов Невы никто не связывался», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

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