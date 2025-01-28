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Экс-игрок ЦСКА Денисов объяснил футбольное долголетие Юрия Жиркова

Экс-игрок ЦСКА Денисов объяснил футбольное долголетие Юрия Жиркова
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов объяснил футбольное долголетие экс-игрока сборной России Юрия Жиркова.

«В первую очередь это отношение тренера. Я так понимаю, Сергей Богданович не смотрел на цифры в паспорте. Если человек играет, выполняет свои функции, в чём проблема? Нужно следить за собой, питанием, ходить в зал. У всех всё по-разному. Если видишь, что тебе чего-то не хватает, добирать и работать над этим. Плюс это ведь колоссальный опыт, приобретённый за столько лет. Люди шутят, а человек играет. Собаки лают, а караван идёт! Даже на чемпионате мира он был одним из лучших», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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