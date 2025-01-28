Адвокат Найнгголана заявил, что игрок отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков

Адвокат футболиста «Локерен-Темзе» Раджи Найнгголана Омар Суиди заявил, что экс-полузащитник сборной Бельгии отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков. 27 января бельгийские правоохранители задержали 36-летнего спортсмена по подозрению в торговле наркотическими веществами.

«Он отрицает свою причастность к этому. Я ожидаю, что вскоре Раджа будет играть за «Локерен». Обвинение ему предъявлено ещё не было. Тот факт, что он должен был ответить на несколько вопросов, не означает, что он имеет какое-то отношение к делу. Его допрашивали, он сотрудничал, теперь мы ждём судью. Раджа футболист, а не преступник», — приводит слова Суиди Corriere dello Sport.

Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», миланский «Интер», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Раджа — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».