Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адвокат Найнгголана заявил, что игрок отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков

Адвокат Найнгголана заявил, что игрок отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат футболиста «Локерен-Темзе» Раджи Найнгголана Омар Суиди заявил, что экс-полузащитник сборной Бельгии отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков. 27 января бельгийские правоохранители задержали 36-летнего спортсмена по подозрению в торговле наркотическими веществами.

«Он отрицает свою причастность к этому. Я ожидаю, что вскоре Раджа будет играть за «Локерен». Обвинение ему предъявлено ещё не было. Тот факт, что он должен был ответить на несколько вопросов, не означает, что он имеет какое-то отношение к делу. Его допрашивали, он сотрудничал, теперь мы ждём судью. Раджа футболист, а не преступник», — приводит слова Суиди Corriere dello Sport.

Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», миланский «Интер», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Раджа — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».

Материалы по теме
Раджа Найнгголан арестован по подозрению в торговле наркотиками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android