«Лион» объявил об отставке главного тренера

Французский «Лион» объявил об отставке Пьера Сажа с поста главного тренера команды. Вместе со специалистом команду покинул весь тренерский штаб.

«Этот спортивный выбор, сделанный в контексте сезона-2024/2025, не ставит под сомнение огромную работу, проделанную в начале 2024 года, за которую «Лион» всегда будет благодарен Пьеру Сажу и его команде», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Напомним, 30 ноября 2023 года 45-летний Саж был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» после увольнения Фабио Гроссо. В январе 2024-го был утверждён на эту должность.

После 19 сыгранных туров в нынешнем сезоне в активе «Лиона» 30 набранных очков. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.