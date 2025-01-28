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Виталий Денисов — о скандале в «Крыльях»: обидно, что это происходит именно с этим клубом

Виталий Денисов — о скандале в «Крыльях»: обидно, что это происходит именно с этим клубом
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Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о проблемах с финансированием в российских клубах.

— Есть понимание, почему так часто исчезают клубы с постсоветского пространства?
— Отсутствие финансирования. Не могу сказать достоверно, как это происходит. Это стоит спросить у людей, которые были руководителями этих клубов. Как такое происходит? Отсутствие финансирование, неправильный менеджмент, некомпетентные люди у руля.

— Слышали о кейсе «Крыльев»?
— Кто-то кому-то что-то сказал, что-то предложил. Не вникал в эту тему.

— Наихудший из возможных исходов — банкротство.
— Опять же, то, о чём я говорю. Всегда это происходит по-разному. Обидно, что это происходит именно с «Крыльями»: шикарный стадион, город, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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