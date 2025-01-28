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«С ним не соскучишься». Игрок «Спартака» Мартинс высказался о Деяне Станковиче

«С ним не соскучишься». Игрок «Спартака» Мартинс высказался о Деяне Станковиче
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«С нашим тренером не соскучишься. Работать с ним не только удовольствие, но и большая ответственность. Я бы отметил ту позитивную атмосферу в команде, которая помогает нам не только во время тяжёлых сборов, но и в официальных матчах. При этом Станкович до сих пор в большом порядке на поле. Он лично показывает, как надо выполнять упражнения. Но при всём уважении, думаю, что сейчас он вряд ли бы смог бегать так много, как мы», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.

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