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Наумов: «Локо» не стоит продавать Сильянова — в «Зените» он запросто может сесть на лавку

Наумов: «Локо» не стоит продавать Сильянова — в «Зените» он запросто может сесть на лавку
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту железнодорожников Александру Сильянову. Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«У «Зенита» сейчас позиция правого защитника дефицитная. Волков и Караваев травмированы, в связи с этим у Сильянова будет игровое время, но в дальнейшем «Зенит» кого-то прикупит на эту позицию или кто-то поправится. Сильянов запросто может сесть на лавку, его будет ждать судьба многих российских футболистов, которые переходят в «Зенит».

Несмотря на выгодное предложение, «Локомотиву» не стоит соглашаться на продажу Сильянова. Надо сохранить тот состав, который есть, точечно усилиться и на следующий год побороться с «Зенитом» за чемпионство. В противном случае «Локо» составлять конкуренцию не будет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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