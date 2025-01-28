Наумов: «Локо» не стоит продавать Сильянова — в «Зените» он запросто может сесть на лавку

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал интерес «Зенита» к футболисту железнодорожников Александру Сильянову. Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«У «Зенита» сейчас позиция правого защитника дефицитная. Волков и Караваев травмированы, в связи с этим у Сильянова будет игровое время, но в дальнейшем «Зенит» кого-то прикупит на эту позицию или кто-то поправится. Сильянов запросто может сесть на лавку, его будет ждать судьба многих российских футболистов, которые переходят в «Зенит».

Несмотря на выгодное предложение, «Локомотиву» не стоит соглашаться на продажу Сильянова. Надо сохранить тот состав, который есть, точечно усилиться и на следующий год побороться с «Зенитом» за чемпионство. В противном случае «Локо» составлять конкуренцию не будет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.