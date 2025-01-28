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Владимир Кузьмичёв: агент Угальде хочет выжать максимум из «Спартака»

Владимир Кузьмичёв: агент Угальде хочет выжать максимум из «Спартака»
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Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о возможном уходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«С приходом Станковича Угальде стал выглядеть совершенно по-другому. Мы все помним, как он играл при Абаскале. Манфред заиграл другими красками, когда пришёл Станкович. Ходят разговоры, что агенты просят увеличить его финансовые вознаграждения. Я допускаю, что такой момент может быть. Мы помним, что его агент перед переходом делал несколько заявлений, которые не вносили позитива. Видно, что он хочет выжать максимум из сложившейся ситуации в клубе.

У «Спартака» появился хороший спортивный директор. Думаю, решат эту ситуацию в рабочем режиме. Маловероятно, что зимой Угальде уйдёт, а вот летом – если предложат «Спартаку» хорошие деньги, почему бы не продать. Игрок принёс пользу команде, плюс смогут на нём заработать», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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