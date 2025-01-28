Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Баварии» Венсана Компани

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера мюнхенской «Баварии» Венсана Компани. По словам Корнеева, бельгийский специалист является «плавающим тренером».

«У «Баварии» настолько велика разница с другими соперниками в чемпионате… Но надо посмотреть на «Байер». Я не верю в Компани. Как по мне, то это плавающий тренер, который буквально туда зашёл. Наверное, он красиво разговаривает, Гвардиола что‑то посоветовал. Но я не вижу чего‑то цельного», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

38-летний Компани возглавил «Баварию» в конце мая прошлого года. Ранее бельгиец работал главным тренером английского «Бёрнли». По состоянию на сегодняшний день «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы опережают идущий следом «Байер» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Компани сыграет с «Хольштайном» на домашней арене.