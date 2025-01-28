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Экс-игрок «Локо» Денисов: когда Сёмин меня позвал, аж вздрогнул: «Что я натворил?»

Экс-игрок «Локо» Денисов: когда Сёмин меня позвал, аж вздрогнул: «Что я натворил?»
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Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился воспоминаниями о легендарном тренере железнодорожников Юрии Сёмине.

— Сёмин был с вами постоянно во время празднования чемпионства?
— А куда он денется? Конечно! Отмечал своеобразно. Что-то сказал, взял микрофон. Когда ехали в автобусе, все кричали: «Палыч! Палыч! Палыч!» Очень классно было.

— У вас есть история, связанная с Юрием Палычем?
— Человек он с чувством юмора. Помню, я ему настраивал навигатор в машине. «Виталик, пойдём, поможешь мне с машиной». Я уже думал, сейчас под капот полезу (смеётся). Говорит: «Да мне надо адрес вбить, у тебя же такая же машина — помоги мне!» Когда он меня позвал, я аж вздрогнул: «Что я натворил? Где я был вчера? Я же ничего не делал!» Потом выдохнул, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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