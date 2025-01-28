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Денис Первушин: не готов сказать, что переход в «Зенит» будет Сильянову в плюс

Денис Первушин: не готов сказать, что переход в «Зенит» будет Сильянову в плюс
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Денис Первушин, первый тренер Александра Сильянова в системе ЦСКА, отреагировал на новости о возможном переходе защитника из «Локомотива» в «Зенит».

«У «Зенита» освободилась позиция правого защитника после травмы Караваева. Но в «Зенит» переходило много россиян — не у всех получалось. Я не готов сказать, что переход Сильянова в «Зенит» однозначно будет ему в плюс. Команда ставит для себя самые серьёзные цели и среди легионеров большая конкуренция. В «Локомотиве» намного меньше легионеров, а Саша там имеет твёрдое место в основе.

Не совсем обоснованный переход. «Локомотив» тоже достаточно амбициозный клуб и ставит высокие задачи. Только время сможет показать, правильное ли решение примет Сильянов или нет. Мне кажется, «Локомотив» вряд ли будет продавать своего игрока, потому что у команды тоже есть серьёзные задачи», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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