Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Денисов: Миранчуки — большие молодцы, просто умницы

Экс-игрок «Локомотива» Денисов: Миранчуки — большие молодцы, просто умницы
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о выступлениях Антона и Алексея Миранчуков за пределами России. Он похвалил братьев-близнецов, с которыми пересекался в «Локомотиве».

«Лёшка пораньше начал, Антоха пару раз уезжал в аренду. Лёша с дубля попал в первую команду, после финала Кубка постепенно подводили. Оба были большие молодцы, просто умнички. Миранчуки правильно воспринимали критику в свой адрес, если что-то говорил тренер или кто-то из старших партнёров. Плюс оба не обделены талантом. Поругаться они могли только между собой как братья, а в остальном — вообще нет», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Эксклюзив
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android