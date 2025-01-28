Экс-игрок «Локомотива» Денисов: Миранчуки — большие молодцы, просто умницы

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о выступлениях Антона и Алексея Миранчуков за пределами России. Он похвалил братьев-близнецов, с которыми пересекался в «Локомотиве».

«Лёшка пораньше начал, Антоха пару раз уезжал в аренду. Лёша с дубля попал в первую команду, после финала Кубка постепенно подводили. Оба были большие молодцы, просто умнички. Миранчуки правильно воспринимали критику в свой адрес, если что-то говорил тренер или кто-то из старших партнёров. Плюс оба не обделены талантом. Поругаться они могли только между собой как братья, а в остальном — вообще нет», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.