«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Данило

Туринский «Ювентус» объявил об уходе бразильского защитника Данило. Контракт с экс-капитаном клуба был расторгнут по обоюдному согласию.

«Данило всегда был примером профессионализма и преданности делу. Чемпион, которому мы можем пожелать только самого лучшего: спасибо за всё и удачи в будущем, Данило!» — говорится в заявлении на сайте клуба.

Бразильский защитник провёл 213 матчей за «Ювентус», в который забил девять голов. В составе туринцев футболист выиграл один чемпионат Италии, Суперкубок Италии и дважды становился обладателем Кубка Италии, последний из которых он завоевал в качестве капитана в Риме в мае прошлого года.