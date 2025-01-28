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Кузьмичёв: этот сезон сформирует «Спартак», а в следующем будут бороться за чемпионство

Кузьмичёв: этот сезон сформирует «Спартак», а в следующем будут бороться за чемпионство
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Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв оценил турнирные перспективы московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.

«Разговоры о чемпионстве пошли к концу первого этапа, когда «Спартак» стал показывать привлекательную игру и добывать очки. Моё мнение было, что этот сезон со Станковичем должен сформировать команду, а в следующем уже будут осознанно бороться за чемпионство. Если планы у команды не поменялись, аппетиты не проснулись, то можно продумать о продаже того же Бабича за хорошие деньги. Если вдруг проснулись амбиции бороться за чемпионство, тогда потерю любого игрока из обоймы будет непросто возместить. Всё зависит от задач, которые будут ставить акционеры перед клубом», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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