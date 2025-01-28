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Стало известно, кого попробует приобрести «Зенит», если не удастся купить Сильянова

Стало известно, кого попробует приобрести «Зенит», если не удастся купить Сильянова
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Санкт-петербургский «Зенит» готов будет проработать вариант с приобретением защитника «Ростова» Андрея Ланговича, если не удастся купить футболиста «Локомотива» Александра Сильянова. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, к кандидатуре Ланговича «Зенит» обратится в том случае, если не получится договориться по цене за Сильянова с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что железнодорожники оценивают своего защитника в € 10 млн, сине-бело-голубые предлагают только € 6 млн.

Ланговичу 21 год, он является выпускником академии «Ростова» и выступает за основную команду жёлто-синих с 2021-го. В этом сезоне молодой футболист провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея в € 3 млн.

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