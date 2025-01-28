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Кузьмичёв: если у «Спартака» есть предложения по Бабичу от арабов, я бы их рассмотрел

Кузьмичёв: если у «Спартака» есть предложения по Бабичу от арабов, я бы их рассмотрел
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Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном уходе защитника «Спартака» Срджана Бабича. Ранее появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение московскому клубу.

«Бабич – квалифицированный защитник. Он сейчас основной в «Спартаке». Если есть предложения от арабов, на месте руководства клуба я бы рассмотрел. Можно спокойно поторговаться, может, попробовать заработать большие деньги. Но если продажа состоится, «Спартаку» будет необходим ещё один центральный защитник. Будет непросто найти сейчас игрока уровня Бабича», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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