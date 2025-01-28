«Есть разделение на группы, это неизбежно». Мусаев рассказал об атмосфере в «Краснодаре»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал об атмосфере внутри команды.

«Нравится, как поменялся наш коллектив. Атмосфера внутри очень хорошая, ребята достаточно дружны. Всегда есть разделение на группы: иностранцы и россияне, но это неизбежно. Всё равно они между собой контактируют, иногда встречаются, могут поужинать вместе. Идёт хороший диалог, каждый день все общаются вперемешку, это очень важно», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в клуб.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).