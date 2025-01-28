Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

Матч между «ПСЖ» и «Штутгартом» состоится завтра, 29 января. Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. На данный момент «Штутгарт» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «ПСЖ» — 22-й (10 очков).

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.