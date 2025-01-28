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«Ростов» объявил о подписании контракта с молодым туркменским вингером Титовым

«Ростов» объявил о подписании контракта с молодым туркменским вингером Титовым
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Пресс-служба «Ростова» объявила, что 18-летний атакующий игрок Денис Титов подписал контракт с клубом. Сроки соглашения не разглашаются.

«Денис Титов — игрок ФК «Ростов»! 18-летний нападающий подписал контракт с нашим клубом. Денис — воспитанник ашхабадской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Выступал за юношеские и молодёжную сборную Туркменистана. В настоящее время игрок находится на тренировочных сборах в ОАЭ вместе с основной командой «Ростова». Приветствуем Дениса и желаем удачи в составе нашего клуба!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

Денис — атакующий полузащитник и нападающий, способный сыграть под центральным форвардом и на флангах атаки. В ноябре прошлого года Титову исполнилось 18 лет. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» располагается на седьмом месте (26 очков).

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