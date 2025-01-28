Виталий Денисов: приехал бы посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о возможном товарищеском матче своей родной национальной команды со сборной России. По его мнению, это была бы интересная игра. Денисов выразил надежду, что такая встреча рано или поздно будет организована.

«Уровень узбекистанской сборной точно выше, чем у Брунея. Это как минимум. Я бы приехал посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно. Думаю и надеюсь, что она состоится», — сказал Виталий Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.