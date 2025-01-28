Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Денисов: приехал бы посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно

Виталий Денисов: приехал бы посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов высказался о возможном товарищеском матче своей родной национальной команды со сборной России. По его мнению, это была бы интересная игра. Денисов выразил надежду, что такая встреча рано или поздно будет организована.

«Уровень узбекистанской сборной точно выше, чем у Брунея. Это как минимум. Я бы приехал посмотреть игру России и Узбекистана, это интересно. Думаю и надеюсь, что она состоится», — сказал Виталий Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Эксклюзив
«Все мы росли на песнях Басты». Обладатель Кубка УЕФА Виталий Денисов вернулся в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android