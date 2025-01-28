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Экс-тренер Сильянова Аксёнов: немногие россияне приживаются в «Зените»

Экс-тренер Сильянова Аксёнов: немногие россияне приживаются в «Зените»
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Бывший тренер защитника «Локомотива» Александра Сильянова Андрей Аксёнов высказался об интересе «Зенита» к футболисту железнодорожников. Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«К сожалению, в «Зените» вырисовывается ситуация, когда в команде немногие россияне приживаются. Мне тяжело говорить за Сашу Сильянова, это его право выбора, но нужно понимать, что «Зенит» в последнее время использует достаточно много легионеров. Кандидатура Сильянова рассматривается в контексте травмы Караваева, «Зениту» приходится искать замену. Если Саша держит конкуренцию, будет играть, то переход в «Зенит» станет для него большим плюсом. Видимо, «Зенит» считает его хорошим приобретением, раз интересуется Сильяновым», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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