Кузьмичёв: Хлусевичу неприятно сидеть на лавке в «Спартаке», но он проигрывает конкуренцию

Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о ситуации вокруг защитника «Спартака» Даниила Хлусевича. Ранее сообщалось, что Хлусевич интересен московскому «Динамо».

«В ситуации с Хлусевичем всё понятно – он проигрывает конкуренцию Денисову. Даниил – молодой парень, почувствовал вкус игры. Ему не очень приятно сидеть на лавочке. Допускаю, что он рассматривает варианты ухода», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.