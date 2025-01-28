Экс-игрок «Торино» Зейтуллаев: Илич усилит «Спартак», он и «Зенит» бы усилил

Бывший полузащитник «Торино» Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном переходе хавбека туринцев Ивана Илича в «Спартак». По словам Ильяса, сербский футболист усилит состав команды Деяна Станковича, если в итоге переберётся в московский клуб.

«Илич — неплохой игрок для Серии А. Он усилит «Спартак». И «Зенит» он тоже мог бы усилить. Хотя я тоже прекрасно понимаю, что это сильные клубы. Так что он хороший футболист, который сможет помочь российским клубам в решении их задач», — приводит слова Зейтуллаева Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года. Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.