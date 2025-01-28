Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Торино» Зейтуллаев: Илич усилит «Спартак», он и «Зенит» бы усилил

Экс-игрок «Торино» Зейтуллаев: Илич усилит «Спартак», он и «Зенит» бы усилил
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торино» Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном переходе хавбека туринцев Ивана Илича в «Спартак». По словам Ильяса, сербский футболист усилит состав команды Деяна Станковича, если в итоге переберётся в московский клуб.

«Илич — неплохой игрок для Серии А. Он усилит «Спартак». И «Зенит» он тоже мог бы усилить. Хотя я тоже прекрасно понимаю, что это сильные клубы. Так что он хороший футболист, который сможет помочь российским клубам в решении их задач», — приводит слова Зейтуллаева Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года. Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.

Материалы по теме
Черчесов отреагировал на слухи о возможном переходе Илича в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android