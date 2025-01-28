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Марио Балотелли на грани ухода из «Дженоа» — Романо

Марио Балотелли на грани ухода из «Дженоа» — Романо
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Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини подтвердил заявление журналиста Фабрицио Романо о том, что 34-летний нападающий Марио Балотелли близок к уходу из клуба, за который он выступает с октября 2024 года.

«Марио хочет играть, а здесь ему не хватает места, поэтому мы ищем хорошее решение для всех сторон», — приводит слова Оттолини журналист Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

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