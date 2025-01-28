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Жота вернулся в шотландский «Селтик»

Жота вернулся в шотландский «Селтик»
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25-летний нападающий Жота вернулся в «Селтик». Португалец перешёл в шотландский клуб из французского «Ренна». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Жота выступал в составе «Селтика» с августа 2021 года по июль 2023-го. После чего шотландцы продали форварда в саудовский «Аль-Иттихад» за € 29,1 млн. Также португалец успел поиграть за «Бенфику» и «Вальядолид».

В нынешнем сезоне форвард провёл за французскую команду 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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