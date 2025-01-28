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Сенников: «Локомотив» не пострадает от продажи Сильянова, а € 7-8 млн — хорошие деньги

Сенников: «Локомотив» не пострадает от продажи Сильянова, а € 7-8 млн — хорошие деньги
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новости о возможном переходе защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-зелёные хотят получить € 10 млн за трансфер.

«За адекватные деньги продать Сильянова в «Зенит» или «Динамо» можно. Александр хороший, качественный защитник. Смотря сколько предложат, сколько там сейчас стоят крайние защитники на рынке? «Локомотив» сильно от продажи не пострадает — там при необходимости может сыграть Тикнизян, есть Ненахов. А € 7-8 млн — очень хорошие деньги», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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