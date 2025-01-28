«Это незабываемо и бесценно». Экс-игрок ЦСКА Денисов вспомнил победу в Кубке УЕФА



Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной Узбекистана, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Виталий Денисов поделился воспоминаниями о еврокубковом триумфе в составе армейцев.

«Даже не знаю, с чего начать. На тот момент мне было… 18 лет. Помню тот год, его начало. Прилетаю на первый сбор, кажется, в Италию. Первая тренировка — сразу тест Купера. Пробежали. Было вообще не вкусно (смеётся). Только прилетели, и сразу такая нагрузка — тяжело. Была планомерная подготовка к каждой игре Кубка УЕФА. Просматривали От и до как свои игры, а так же и игры соперников. Выявляли сильные стороны соперника, которых нужно было избегать, и слабые, чем нужно воспользоваться. Большая часть этой теории действительно использовалась на поле — и по итогу мы стали обладателями Кубка УЕФА.

Был тяжёлый год. Я, может, не сразу осознал значимость всего этого. Но тот опыт, который я тогда приобрёл, для мальчика 18-ти лет бесценен. Спустя время ты вспоминаешь всё это, используешь этот опыт. Скоро 20 лет… Когда праздновать будут? 18 мая это было! Недавно встречался с ярым фанатом ЦСКА, и он мне напомнил: скоро будет празднование.

Спустя столько времени я вспоминаю, как всё было, что говорили, отношение всех к этому событию. Наверное, даже не было какой-то нервозности: «Это Кубок УЕФА, надо выиграть!» Всё было планомерно, спокойно. Напряжённых моментов не было, но, может, я их не видел. Путь был тяжёл, непрост, но цель была достигнута. Это незабываемо и бесценно», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.