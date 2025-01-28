Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» отдал полузащитника Умарали Рахмоналиева в аренду в «Сабах»

«Рубин» отдал полузащитника Умарали Рахмоналиева в аренду в «Сабах»
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев перешёл в азербайджанский «Сабах» на правах аренды до конца календарного 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» в своём телеграм-канале.

«Умарали Рахмоналиев перешёл в «Рубин» в декабре 2022 года и провёл за нашу команду 27 игр. Удачи, Умар!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

Рахмоналиеву 21 год, узбекистанский футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умарали в € 500 тысяч. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до конца декабря 2025-го.

Материалы по теме
Олег Иванов рассказал, когда «Рубин» сможет побороться за медали РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android