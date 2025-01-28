«Рубин» отдал полузащитника Умарали Рахмоналиева в аренду в «Сабах»

Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев перешёл в азербайджанский «Сабах» на правах аренды до конца календарного 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» в своём телеграм-канале.

«Умарали Рахмоналиев перешёл в «Рубин» в декабре 2022 года и провёл за нашу команду 27 игр. Удачи, Умар!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

Рахмоналиеву 21 год, узбекистанский футболист выступает на позиции опорного полузащитника. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умарали в € 500 тысяч. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до конца декабря 2025-го.