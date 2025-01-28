Главный тренер «Тюмени» рассказал, как договорились о товарищеском матче со сборной КНДР

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков рассказал, как в клубе договорились о товарищеском матче со сборной КНДР. Игра будет организована во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Встреча состоится 2 февраля.

«Организаторы предложили провести товарищеский матч с этой сборной. Было интересно сыграть. Всегда хочется выиграть, тем более они готовятся к своим играм. Особого представления о сопернике нет. Но интересно сыграть, они даже один раз участвовали на чемпионате мира. Трудно прогнозировать, что будет. Всё увидим на поле», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.