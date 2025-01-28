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Виталий Денисов: период в «Локо» — один из главных, титул мы отпраздновали по-чемпионски!

Виталий Денисов: период в «Локо» — один из главных, титул мы отпраздновали по-чемпионски!
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Экс-футболист «Локомотива» Виталий Денисов поделился воспоминаниями о своём периоде выступлений за железнодорожников. Вместе с командой он стал чемпионом РПЛ.

«Период в «Локомотиве» — один из главных в моей карьере. Безумно рад, что оказался там, несмотря на то как было хорошо и по-домашнему в «Днепре». Но что ни делается, всё к лучшему. Не открыв дверь, ты не узнаешь, что за ней. Перешёл в «Локомотив» и ни в коем случае не пожалел. Любой свой переход рассматриваю с точки зрения позитива и пользы.

Там я взял и большую часть своих трофеев. Мы выиграли два Кубка России, бронзу и чемпионство. Чемпионство — выполненная задача на сезон, а «Локомотив» считался и считается грандом российского футбола. Конечный результат всегда во главе угла. Отпраздновали тогда по-чемпионски! Было очень классно, начиная с финального свистка встречи с «Зенитом», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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