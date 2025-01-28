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Виталий Денисов: пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй

Виталий Денисов: пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй
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Бывший футболист «Локомотива» Виталий Денисов призвал не делать преждевременных выводов по молодой звезде железнодорожников Алексею Батракову. Он считает, что оценивать уровень игрока стоит на дистанции хотя бы одного-двух полноценных сезонов.

«Давайте посмотрим, пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй. Сейчас он выстрелил, но ведь это его первый полноценный сезон на взрослом уровне. Заявил о себе очень хорошо, но преждевременных выводов делать не будем. Дай бог, чтобы Лёша и дальше так продолжал. Главное, как самому Батракову дальше себя вести. В любом случае нужно работать дальше, нет предела совершенству», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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