Виталий Денисов: пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй

Бывший футболист «Локомотива» Виталий Денисов призвал не делать преждевременных выводов по молодой звезде железнодорожников Алексею Батракову. Он считает, что оценивать уровень игрока стоит на дистанции хотя бы одного-двух полноценных сезонов.

«Давайте посмотрим, пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй. Сейчас он выстрелил, но ведь это его первый полноценный сезон на взрослом уровне. Заявил о себе очень хорошо, но преждевременных выводов делать не будем. Дай бог, чтобы Лёша и дальше так продолжал. Главное, как самому Батракову дальше себя вести. В любом случае нужно работать дальше, нет предела совершенству», — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.