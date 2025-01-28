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В «Урале» подтвердили информацию об интересе к нападающему «Факела» Маркову

В «Урале» подтвердили информацию об интересе к нападающему «Факела» Маркову
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Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему воронежского «Факела» Евгению Маркову. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что сделка близка к завершению.

«Марков может перейти в «Урал», но пока ничего не подписано. Подпишем — будет точная информация. Интерес к нему есть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

30-летний Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.

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