В «Урале» подтвердили информацию об интересе к нападающему «Факела» Маркову

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему воронежского «Факела» Евгению Маркову. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что сделка близка к завершению.

«Марков может перейти в «Урал», но пока ничего не подписано. Подпишем — будет точная информация. Интерес к нему есть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

30-летний Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. За это время Евгений провёл в составе воронежского клуба 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 800 тыс.