Неймар подпишет краткосрочный контракт с «Сантосом», после чего планирует уехать в Европу

В СМИ появилась новая версия планов Неймара на будущее. Так, бразилец подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. А в следующем сезоне 32-летний футболист планирует вернуться в Европу, информирует авторитетный журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар отказался от положенных ему € 40 млн за разрыв контракта с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

В текущем сезоне Неймар провёл два матча за «Аль-Хиляль» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.