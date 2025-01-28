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Кастаньо опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «Краснодара»

Кастаньо опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов об уходе из «Краснодара»
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Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо опубликовал в социальных сетях загадочное сообщение на фоне слухов о переходе в аргентинский «Ривер Плейт». Так, хавбек поделился скриншотом телефона, где среди полученных смс числилось сообщение от бога со словами: «Ты справишься, поверь мне».

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах колумбийца заинтересован «Ривер Плейт». В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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