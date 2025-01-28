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Дмитрий Хохлов рассказал, как Валерий Карпин повлиял на его уход из «Реала Сосьедад»

Дмитрий Хохлов рассказал, как Валерий Карпин повлиял на его уход из «Реала Сосьедад»
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Бывший футболист «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов рассказал, как нынешний тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин повлиял на его уход из испанской команды.

«У меня был контракт по схеме «3+2». Он автоматически продлевался бы, если бы я выполнял какие‑либо обязательства или по желанию клуба и моему. За год до этого Валерий Георгиевич (Карпин) приходит в команду, но не в качестве легионера. У него тогда должен был появиться испанский футбольный паспорт.

Сезон начинается, в сентябре, не помню по каким причинам, ему не подтверждают этот статус и он становится легионером. Нихат Кахведжи и Дарко Ковачевич — два лучших бомбардира, с которыми только подписали контракты на три‑четыре года. Карпин только подписывает контракт, а у меня он заканчивается. Выбор очевиден. Обидно, не хотел оттуда уезжать. Если бы была возможность продолжить карьеру в «Реале Сосьедад», я бы остался», — сказал Хохлов в эфире «Матч ТВ».

49-летний Хохлов выступал за «Реал Сосьедад» с 2000 по 2003 год. За это время полузащитник принял участие в 111 матчах клуба, в которых забил 11 голов. Также Хохлов выступал за ЦСКА, «Торпедо», нидерландский ПСВ, «Локомотив» и московское «Динамо».

Напомним, Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в периоды с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Всего он провёл в составе команды 180 матчей и забил 36 голов. Также Карпин выступал за испанские «Валенсию» и «Сельту».

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