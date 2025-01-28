«Я отдал все силы, чтобы играть». Неймар выступил с обращением после ухода из «Аль-Хиляля»

Бразильский нападающий Неймар выступил с обращением после расторжения контракта с саудовским «Аль-Хилялем».

«Всем в «Аль-Хиляле», болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и я желаю, чтобы мы наслаждались лучшими временами на поле вместе. Саудиты, спасибо вам за то, что подарили мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию и имею друзей на всю жизнь. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим дальнейшим путешествием как клуба и страны до 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!» — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.