Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран рассказал, при каких обстоятельствах возглавит клуб Первой лиги

Юран рассказал, при каких обстоятельствах возглавит клуб Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран рассказал, при каких обстоятельствах возглавит клуб Мелбет Первой лиги. Отметим, что Юран также заявлял о желании поработать в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — приводит слова Юрана ТАСС.

За свою тренерскую карьеру Сергей Юран тренировал подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», армянскую «Мику», азербайджанский «Симург», казахстанский «Локомотив» и «Пари НН». Нижегородцев Юран покинул в апреле 2024 года. С тех пор российский специалист остаётся без работы.

Материалы по теме
Сергей Юран заявил, что приоритетом для него является работа в клубе РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android