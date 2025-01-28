Юран рассказал, при каких обстоятельствах возглавит клуб Первой лиги

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран рассказал, при каких обстоятельствах возглавит клуб Мелбет Первой лиги. Отметим, что Юран также заявлял о желании поработать в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — приводит слова Юрана ТАСС.

За свою тренерскую карьеру Сергей Юран тренировал подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», армянскую «Мику», азербайджанский «Симург», казахстанский «Локомотив» и «Пари НН». Нижегородцев Юран покинул в апреле 2024 года. С тех пор российский специалист остаётся без работы.