«Уже всё». Александр Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил, будет ли он рассматривать предложения о продолжении карьеры в Российской Премьер-Лиге. Действующий контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2025 года.

— Если позовёт команда какая-то из РПЛ нормальная, рассмотрел бы?

— Да никто не позовёт, объективно. «Зенит» не позовёт. «Локомотив» Борис Романович прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать, и всё, ну и уже возраст.

— Но ты же потенциально можешь быть свободным следующим летом или нет? Или у тебя какой контракт?

— Могу, могу. У меня до следующего.

— Потенциально рассмотрел бы Россию?

— Уже 35, уже всё, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».