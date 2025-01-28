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«Уже всё». Александр Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ

«Уже всё». Александр Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил, будет ли он рассматривать предложения о продолжении карьеры в Российской Премьер-Лиге. Действующий контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до лета 2025 года.

— Если позовёт команда какая-то из РПЛ нормальная, рассмотрел бы?
— Да никто не позовёт, объективно. «Зенит» не позовёт. «Локомотив» Борис Романович прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать, и всё, ну и уже возраст.

— Но ты же потенциально можешь быть свободным следующим летом или нет? Или у тебя какой контракт?
— Могу, могу. У меня до следующего.

— Потенциально рассмотрел бы Россию?
— Уже 35, уже всё, — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Фёдора Смолова.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак».

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