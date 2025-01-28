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Игрок «Спартака» Мартинс: Промес по-прежнему в порядке, мы поддерживаем связь

Игрок «Спартака» Мартинс: Промес по-прежнему в порядке, мы поддерживаем связь
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что поддерживает связь с экс-форвардом красно-белых Квинси Промесом, ныне выступающим в составе «Дубай Юнайтед». Ранее в СМИ появились разговоры, что нидерландец может вернуться в Россию, если с него снимут обвинения в ОАЭ.

«Мы поддерживаем связь с Квинси. Иногда переписываемся. Надеемся, что увидимся в ОАЭ. Он по‑прежнему в порядке, забивает за свою команду, пускай не останавливается. А вот как сложится будущее, я предсказать не могу», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Суммарно Промес провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач. Напомним, в марте 2024-го футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам — за поножовщину с родственником.

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