«Это было тяжёлое решение». Мурад Мусаев высказался о своём возвращении в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о своём решение вернуться в клуб по ходу сезона-2023/2024, а также рассказал, как при нём изменилась игра «быков».

«Когда у тебя нет сборов, ты приходишь по ходу сезона, команда идёт на втором месте и есть шанс на чемпионство, времени катастрофически мало. Я понимал, что хочу вернуться в «Краснодар» — это мой дом. Возможно, другого предложения у меня не будет. Это было тяжёлое решение, но я принял его. Когда мы начинали, нужно было менять схему и тренировочный процесс, это было тяжело.

Сейчас я вижу, что многие моменты начали меняться в этом сезоне. Например, когда «Краснодар» забивает гол, раньше команда переходила играть в оборону. Я же всегда просил: «Когда забили, идём за вторым, за третьим». Очень важно играть с позиции силы.

Все эти моменты стали меняться со времени. Это было сложно, но я рад. Это огромный опыт, ни с чем не сравнимые эмоции. Да, мы хотели выиграть чемпионство, оно было близко, но ребята и тренеры отдали все силы. К сожалению, чуть‑чуть совсем не хватило», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в клуб.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).