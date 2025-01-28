Зейтуллаев: переход Хусанова в «Ман Сити» — прорыв для узбекского футбола

Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев высказался о значении трансфера защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» для узбекского футбола.

«Переход Хусанова в «Манчестер Сити» — прорыв для узбекского футбола. Теперь Хусанов играет на самом топовом уровне, для Абдукодира переход в «Манчестер Сити» — большой вызов. Мне просто хотелось увидеть его дебют в «Манчестер Сити», это и произошло», — приводит слова Зейтуллаева Metaratings.

Напомним, Хусанов выступал за «Энергетик» с марта 2022 года до июля 2023 года, после чего перешёл во французский «Ланс». 20 января стало известно, что узбекский игрок пополнил состав «Манчестер Сити». По сообщениям ряда источников, за переход игрока «горожане» заплатили € 40 млн. За «Манчестер Сити» узбекский защитник дебютировал в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:1). По итогам 23 туров «Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.