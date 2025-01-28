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«Суперчеловек». Экс-игрок «Локомотива» Хохлов высказался о Юрии Сёмине

«Суперчеловек». Экс-игрок «Локомотива» Хохлов высказался о Юрии Сёмине
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Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов, ранее выступавший в составе железнодорожников, высказался о бывшем наставнике основной команды Юрии Сёмине.

«Юрий Павлович при общении и в работе — суперчеловек. Он очень открытый, очень тонкий психолог. Не знаю, как у него это получается, но он находит контакт с любым человеком. На замене ты или в основе, молодой или старый. Это, наверное, одно из самых больших качеств тренера — психология и подход к игрокам.

У него было всё, у него было обаяние, на него невозможно было обидеться. Даже когда он кричал, когда у него были слюни и пена изо рта, ты понимал, что на этого человека нельзя обидеться», — сказал Хохлов в эфире «Матч ТВ».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. За время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу.

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